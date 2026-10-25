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Survei Voxpol: CKG dan Sekolah Rakyat Dinilai Paling Bermanfaat Bagi Masyarakat

Survei Voxpol: CKG dan Sekolah Rakyat Dinilai Paling Bermanfaat Bagi Masyarakat
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Survei Voxpol menunjukkan mayoritas responden menilai dua program unggulan Prabowo-Gibran ini, yakni CKG dan Sekolah Rakyat bermanfaat. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan dukungan kuat publik terhadap keberlanjutan program cek kesehatan gratis (CKG) dan Sekolah Rakyat.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan 92,9 persen responden menilai cek kesehatan gratis terbukti dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebanyak 77,8 persen responden menilai program unggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu tepat sasaran.

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"Sebanyak 49,3 persen responden mendukung program dilanjutkan, dan sebanyak 46,8 persen menginginkan program dilanjutkan dengan perbaikan," kata Pangi saat memaparkan hasil survei dikutip dari kanal YouTube Voxpol Center, Minggu (25/10).

Program unggulan Prabowo-Gibran lainnya yang mendapatkan dukungan publik yang kuat adalah Sekolah Rakyat.

Pangi menyebut sebanyak 84,9 persen responden setuju dengan Sekolah Rakyat, dan 83,4 persen menilai program unggulan Prabowo-Gibran ini baik hingga sangat baik.

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"64,8 persen menilai Sekolah Rakyat baik, dan 18,6 persen menilai sangat baik," sebutnya.

Dia menambahkan hanya 9,8 persen responden yang menilai Sekolah Rakyat buruk, dan 1,5 persen menilai sangat buruk.

Survei Voxpol menunjukkan mayoritas responden menilai dua program unggulan Prabowo-Gibran ini, yakni CKG dan Sekolah Rakyat bermanfaat

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