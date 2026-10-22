Survei Voxpol: Mayoritas Responden Yakin Prabowo-Gibran Mampu Jalankan Pemerintahan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan 63,3 persen responden menilai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mampu menjalankan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Pangi saat memaparkan hasil survei Voxpol Center yang disiarkan melalui YouTube Voxpol Center, Kamis (22/10).

“63,3 persen mereka mengatakan 'Mampu' dan 'Cukup Mampu', dan ada di angka 35,5 persen mengatakan 'Kurang Mampu' dan 'Tidak Mampu',” kata Pangi.

Menurut dia, hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan sebaran wilayah, penilaian positif tertinggi tercatat di Bali, NTB, dan NTT sebesar 88,4 persen.

Berikutnya, Sulawesi mencatat 75,6 persen responden yang menilai pemerintah mampu menjalankan pemerintahan, disusul Maluku dan Papua sebesar 71,3 persen.

Sementara itu, DKI Jakarta dan Banten menjadi wilayah dengan penilaian tidak mampu tertinggi, yakni 51,1 persen. Adapun responden yang menilai mampu di wilayah tersebut mencapai 47,8 persen.

“DKI Banten lagi-lagi datanya menunjukkan yang paling besar itu justru 'Tidak Mampu', 51,10 persen, tapi yang mampu 47,80 persen,” ujar Pangi.