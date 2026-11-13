Survei Wapres Pengganti Gibran: Amran & Yusril Jadi Favorit

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjadi dua figur yang paling banyak direkomendasikan publik sebagai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu terungkap dalam survei terbaru Lembaga Riset Publik (LRP) yang memetakan sejumlah tokoh potensial untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto setelah Gibran mundur dari jabatan wapres pada Kamis (12/11).

Peneliti LRP Arwan Pranata mengungkapkan Amran menempati posisi teratas dalam klaster Kabinet Merah Putih dengan tingkat preferensi 19,3 persen.

Yusril menyusul dengan 14,3 persen, sedangkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berada di posisi ketiga dengan 10,2 persen.

“Pada klaster Kabinet Merah Putih, Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama dengan raihan 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra sebesar 14,3 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen. Nama lain angkanya di bawah 10 persen,” kata Arwan saat memaparkan hasil survei di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Menurut Arwan, tingginya preferensi terhadap Amran tidak terlepas dari kinerjanya sebagai Menteri Pertanian, perhatian terhadap kesejahteraan petani, serta program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.

Sementara itu, Yusril dinilai memiliki keunggulan dari sisi pengalaman pemerintahan dan kepakarannya di bidang hukum tata negara. Tak hanya mengukur figur dari kabinet, survei LRP juga memetakan kandidat potensial wapres dari lima kelompok lainnya.

Pada klaster pimpinan lembaga negara, Ketua DPR RI Puan Maharani menempati posisi pertama dengan 21,4 persen, disusul Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin sebesar 17,8 persen dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dengan 14,2 persen.