jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengapresiasi kinerja pemerintah daerah melalui ajang Indonesia's SDGs Action Awards (SAA) 2026.

Pada kategori kabupaten, penerima penghargaan tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Bandung.

Sementara untuk kategori kota, penghargaan diberikan kepada Kota Makassar, Kota Jambi, dan Kota Semarang atas upaya mengintegrasikan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam program dan kebijakan daerah.

Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 bertema 'Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs'.

Konferensi ini menjadi forum konsolidasi para pemangku kepentingan dalam menyelaraskan prioritas pembangunan, memperkuat kemitraan, sekaligus mendorong aksi nyata pencapaian target SDGs.

Dalam mendukung penguatan penilaian kinerja keberlanjutan di tingkat daerah, PT Surveyor Indonesia (Persero) turut berkontribusi melalui inisiatif Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) yang menggunakan instrumen penilaian berskema rating.

Pelaksanaan I-SIM dijalankan bersama Kementerian PPN/Bappenas, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) guna mengidentifikasi capaian, tantangan, serta peluang peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Direktur Niaga dan Operasi PT Surveyor Indonesia (Persero) Euis Emalia Noor menjelaskan pihaknya mendukung pemetaan kinerja keberlanjutan pemerintah daerah melalui pendekatan penilaian berbasis rating tersebut.