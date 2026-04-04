Surveyor Indonesia Perkuat Keamanan Pangan dan Dapur Berkelanjutan di PSN

jpnn.com, JAKARTA - PT Surveyor Indonesia mempertegas peran sebagai Guardian of Assurance melalui inisiatif penguatan keamanan pangan dan dapur berkelanjutan pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya melalui program pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Langkah itu diwujudkan dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia dalam penyelenggaraan pelatihan komprehensif bagi pelaku katering lokal, juru masak, dan asisten juru masak di sekitar wilayah operasional PSN.

Program tersebut menitikberatkan pada peningkatan kompetensi masyarakat dalam berbagai aspek penting, termasuk penerapan HACCP, keamanan pangan untuk makanan siap saji, standar keamanan pangan nasional, manajemen dapur modern, penyusunan menu bergizi, serta pendampingan dan pemeriksaan halal.

Tujuannya yakni membangun ekosistem dapur dan layanan boga yang aman, higienis, profesional, dan berkelanjutan, yang mampu menopang kegiatan industri besar sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Salah satu implementasi program ini telah dijalankan di kawasan Blok Masela, yang menjadi fokus pengembangan PSN di sektor energi.

Melalui pelatihan dan pendampingan langsung, PT Surveyor Indonesia mendorong lahirnya komunitas lokal yang memiliki kompatibilitas dengan kebutuhan industri, mulai dari layanan katering berkualitas, dapur berstandar tinggi, hingga rantai pasok pangan yang sehat, aman, dan berbasis kearifan lokal.

Pendekatan itu diharapkan menciptakan jejaring ekonomi warga yang mampu tumbuh seiring perkembangan industri, sekaligus memperkuat fondasi Ekonomi Berkelanjutan, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Sirkuler di wilayah tersebut.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan keberlanjutan dan keamanan operasional proyek-proyek strategis nasional.