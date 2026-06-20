Surveyor Indonesia Tekankan Peran Vital TICC Menjaga Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com - JAKARTA - PT Surveyor Indonesia menekankan pentingnya peran industri Testing, Inspection, Certification, and Consultancy (TICC) untuk memastikan kualitas dan kuantitas energi di tengah meningkatnya kebutuhan nasional.

Di balik layanan SPBU, pembangkit listrik dan program energi terbarukan yang terus berkembang, aspek pemastian kualitas yang menjadi fondasi operasional agar sistem energi nasional tetap berjalan dengan lancar.

Pertumbuhan konsumsi bahan bakar, serta meningkatnya kebutuhan listrik menuntut setiap komponen dalam rantai pasok energi bekerja secara andal.

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Gangguan kecil pada kualitas bahan bakar, pelumas, maupun aset pendukung dapat menimbulkan konsekuensi besar terhadap operasional dan pelayanan publik.

Dalam industri energi, kualitas tidak hanya berbicara mengenai spesifikasi produk saat diproduksi.

Kualitas juga mencakup konsistensi produk selama distribusi, keamanan penggunaan, hingga kemampuan aset untuk beroperasi secara optimal dalam jangka panjang.

Salah satu komponen yang kerap luput dari perhatian, yakni pelumas.

Kepala LSPro dan Laboratorium Pelumas dan Bahan Bakar PT Surveyor Indonesia (Persero), Salma Ilmiati menjelaskan sampel pelumas dapat memberikan banyak informasi mengenai kondisi internal sebuah peralatan.