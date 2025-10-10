Surveyor Indonesia Tingkatkan Daya Saing UMKM Lewat ESG dan Green Financing

jpnn.com, JAKARTA - Surveyor Indonesia (PTSI) melalui Divisi Bisnis Strategis Sustainable & Environment (DBS SNE) terus memperkuat komitmen dalam mendukung praktik keberlanjutan.

Berbagai layanan yang dikembangkan dirancang untuk membantu pelaku usaha menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan berkelanjutan atau sustainable financing.

ESG kini menjadi standar penting bagi perusahaan untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen jangka panjang dalam menjaga lingkungan, memperhatikan aspek sosial, dan menerapkan tata kelola yang baik.

Penerapan prinsip itu tidak hanya menjadi acuan bagi investor, regulator, maupun masyarakat dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan, tetapi juga membuka peluang pendanaan hijau yang semakin dibutuhkan untuk proyek-proyek yang membawa manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Dalam mendukung penerapan ESG, PTSI menghadirkan beragam layanan, mulai dari konsultansi dan pelatihan, pendampingan dekarbonisasi dan net zero, penyusunan laporan keberlanjutan, hingga verifikasi rantai pasok.

Kompetensi itu menegaskan posisi PTSI sebagai mitra strategis yang siap mendampingi dunia usaha maupun pemerintah dalam mendorong transformasi menuju pembangunan berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dalam kolaborasi bersama House of Inang, sebuah brand fesyen lokal yang mengusung konsep eco-fashion. Melalui penerbitan Independent Verification Report (IVR), PTSI menilai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga kebijakan ketenagakerjaan.

Hasil verifikasi tidak hanya memberi pengakuan atas kredibilitas House of Inang sebagai brand fesyen berkelanjutan, tetapi juga menghadirkan dampak nyata: memperkuat branding, membuka akses green financing, serta meningkatkan daya tarik produk di pasar domestik maupun internasional.