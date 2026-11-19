jpnn.com, JAKARTA - Tak hanua kesehatan bayi dan balita, atau pun sang ibu yang perlu mendapat perhatian.

Kesehatan mental ibu hamil dan pasca-melahirkan juga perlu mendapat perhatian yang sama

Berangkat dari kebutuhan tersebut, SURYA (Suara, Ruang dan Daya) untuk Perempuan dan Anak Indonesia melalui program Jaga Ibu Academy membekali kader Posyandu dengan pemahaman dan keterampilan untuk mendampingi kondisi psikologis ibu di lingkungan masyarakat.

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Adapun program itu diinisiasi DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak bersama DPW Garnita Malahayati Partai NasDem DKI Jakarta ini digelar di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/11).

Mengusung tema 'Di Balik Peran, Ada Perasaan', pertemuan tersebut dikemas secara hangat melalui edukasi interaktif, refleksi diri, dan simulasi komunikasi empatik.

Anggota Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem, Regina Suwono menilai, kader Posyandu berada di garis depan yang paling sering berjumpa dengan ibu dan anak secara rutin.

Kedekatan itu menjadikan mereka berada pada posisi strategis yang berpeluang untuk menyadari perubahan kondisi maupun persoalan yang dialami ibu, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan mental.

Menurutnya, pelayanan Posyandu tak cukup hanya berfokus pada pemantauan tumbuh kembang anak, tetapi juga perlu memberi ruang bagi kondisi psikologis ibu, baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan.