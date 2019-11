Surya Paloh dan Sohibul PKS Berpelukan Ala Reletubbies, Kesannya Ada Cinta Tertukar

jpnn.com, JAKARTA - Konsultan media dan politik Hersubeno Arief menganalisis kemesraan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtara (PKS) M Sohibul Iman. Menurut Hersubeno, kemesraan itu seolah menandingi kedekatan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Prabowo yang semula sering runtang-runtung bersama petinggi PKS, kini terlihat dekat dengan Megawati. Sebaliknya, Surya yang partainya dan PDIP satu barisan sebagai pengusung dan pendukung Joko Widodo (Jokowi), kini telihat mesra dengan petinggi PKS.

"Memang terjadi fenomena cinta yang tertukar," kata Hersubeno dalam diskusi bertema Memaknai Pelukan Politik PKS dan Partai Nasdem di Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Mantan wartawan yang akrab disapa dengan panggilan Hersu itu lantas mengaitkan momen pelukan Surya dan Sohibul dengan foto bersama Prabowo bersama Megawati. Menurutnya, dua momen yang terekam media itu merupakan peristiwa bersejarah.

"Foto Pak Sohibul Iman dengan Pak Surya berpelukan itu saya sebut sebagai picture of the week, bahkan of the month mungkin. Ini pose ala Teletubbies, ya, berpelukan," ucap dia.

Mantan wartasan kepresidenan itu menilai momen Surya dan Sohibul berpelukan terkesan sebagai balasan atas foto bersama Prabowo dengan Megawati. "Jadi, ketika foto-foto ini disandingkan sebenarnya dari sisi politik, orang sudah bisa membaca seperti apa fenomenya," ulasnya.(mg10/jpnn)