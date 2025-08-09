menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Surya Paloh Ungkap Dukungan Total NasDem Buat Prabowo

Surya Paloh Ungkap Dukungan Total NasDem Buat Prabowo

Surya Paloh Ungkap Dukungan Total NasDem Buat Prabowo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum NasDem Surya Paloh saat membuka Rakernas I NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (8/8). Foto: Dokumentasi DPP NasDem

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut parpolnya tidak lip service atau basa-basi dalam mendukung pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan program memajukan bangsa.

"Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, kami telah menegaskan bahwa Partai NasDem itu bagian dari koalisi pendukung. Dukungan secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati," kata Paloh saat membuka Rakernas I NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (8/8).

Pemilik Media Group itu mengatakan NasDem dalam mendukung pemerintahan Prabowo juga akan berbicara sesuai objektivitas

Baca Juga:

"Ya, yang baik, jangan segan untuk katakan baik. Jalankan dan teruskan, Bapak Presiden. Ya, yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar diperbaiki bersama," ujar dia.

Paloh mengatakan dukungan NasDem bagi pemerintahan Prabowo sebagai bagian dari esensi kemandirian berpikir.

Selain berbicara terkait dukungan, pria kelahiran Aceh itu menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keaslian bangsa di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Baca Juga:

Menurutnya, kemajuan teknologi dan kebijakan pembangunan harus tetap berakar pada budaya, adat, dan kearifan lokal Indonesia.

“NasDem harus menjadi garda terdepan dalam mempertahankan keaslian negeri ini, sekaligus mendorong perubahan cara berpikir sebagai fondasi gerakan restorasi bangsa,” ujar dia.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut parpolnya mengedepankan sisi objektivitas dalam mendukung pemerintahan Prabowo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI