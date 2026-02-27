Surya Paloh Usul Parliamentary Treshold 7 Persen, Ahmad Ali: Itu Pernah Ditolak
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menanggapi usulan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh yang meminta Parliamentary Treshold (PT) menjadi 7 persen.
Ali mengatakan tesis tersebut sudah pernah ditolak sebelumnya oleh masyarakat.
"Ya, kalau saya bilang bahwa itu sebenarnya pernah ditolak di zaman reformasi. Jadi, dulu zaman orba itu selektif terhadap partai politik, tiga partai, kemudian itu bertahan memang stabilitas politik tetap bisa terjaga," kata Ali saat melakukan safari ramadan di Ponpes Az-Zayidah, Klender, Jakarta Timur, Jumat (27/2).
Dia menjelaskan di orde reformasi tesis itu ditolak dan kemudian muncullah multiparti.
"Tujuannya supaya jangan suara masyarakat itu jangan dikorbankan," lanjutnya.
Ali berharap DPR dan pemerintah dalam merumuskan ambang batas itu haruslah kemudian mengikuti semangat reformasi dan kemudian semangat MK dalam menetapkan PT.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya tetap konsisten mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7 persen.
Usulan itu disebut sedang dimatangkan dalam pembahasan di Komisi II DPR RI.
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menanggapi usulan Ketum NasDem, Surya Paloh yang meminta Parliamentary Treshold (PT) menjadi 7 persen
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pimpinan Ponpes Azziyadah Doakan Kaesang PSI Jadi Presiden
- Hanya Pengondisian Luar Biasa yang Bisa Menyelamatkan Partai Gurem
- Kaesang ke Pandeglang, Silakan Simak Pernyataan Tokoh yang Mendampingi
- Kunjungi Ponpes Fathul Ma'ani, Kaesang Ajak Santri Bermain Kuis
- NasDem Usul PT 7 Persen, Sekjen Demokrat Ungkit Putusan MK
- Setuju Ada Ambang Batas Parlemen, PKS Harap PT 4 Persen Tak Dinaikkan