Surya Paloh Usul Parliamentary Treshold 7 Persen, Ahmad Ali: Itu Pernah Ditolak

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menanggapi usulan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh yang meminta Parliamentary Treshold (PT) menjadi 7 persen.

Ali mengatakan tesis tersebut sudah pernah ditolak sebelumnya oleh masyarakat.

"Ya, kalau saya bilang bahwa itu sebenarnya pernah ditolak di zaman reformasi. Jadi, dulu zaman orba itu selektif terhadap partai politik, tiga partai, kemudian itu bertahan memang stabilitas politik tetap bisa terjaga," kata Ali saat melakukan safari ramadan di Ponpes Az-Zayidah, Klender, Jakarta Timur, Jumat (27/2).

Dia menjelaskan di orde reformasi tesis itu ditolak dan kemudian muncullah multiparti.

"Tujuannya supaya jangan suara masyarakat itu jangan dikorbankan," lanjutnya.

Ali berharap DPR dan pemerintah dalam merumuskan ambang batas itu haruslah kemudian mengikuti semangat reformasi dan kemudian semangat MK dalam menetapkan PT.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya tetap konsisten mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7 persen.

Usulan itu disebut sedang dimatangkan dalam pembahasan di Komisi II DPR RI.