Surya Saputra Blak-blakan Soal Pendalaman Karakter Bima di Film Menang Untuk Kalah

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Surya Saputra memerankan karakter Bima dalam film Menang Untuk Kalah.

Dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/11), dia lantas menceritakan proses pendalaman karakter di balik perannya tersebut.

Surya mengungkapkan pendalaman karakter Bima menuntut eksplorasi emosional yang cukup dalam.

Menurutnya, setiap laki-laki secara naluriah memiliki keinginan besar untuk memberikan kehidupan terbaik bagi orang-orang tercinta.

Namun, persoalan besar justru muncul ketika langkah yang diambil keliru dan berujung pada rentetan kesalahan berikutnya.

"Tapi pada saat kita salah langkah dan akhirnya itu beruntun, itu yang jadi problem kan, benar enggak? Yang korbannya adalah keluarga," ujar Surya Saputra.

Dia menuturkan bahwa salah satu anggota keluarga besarnya ada yang terjerat judi online.

Akibatnya, keluarga besar Surya Saputra pun menjadi korban, termasuk sang aktor.