Susah Payah Raih Kemenangan, Vietnam Tempel Ketat Thailand di AFC Futsal Asian Cup 2026
jpnn.com - JAKARTA - Vietnam mengikuti jejak Thailand meraih kemenangan di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026.
Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Selasa (27/1) skuad asuhan Diego Giustozzi itu menang dengan skor tipis 5-4 melawan Kuwait.
Pada laga ini, gol kemenangan tim Negeri Paman Ho itu dicetak oleh ?Nguyen Manh Dung pada menit ke-20, 32.
Adapun gol lainnya dicetak melalui ?Chau Doan Phat (9), Nguyen Thinh Phat (15) dan ?Tu Minh Quang (30).
Gol balasan Kuwait dicetak oleh ?Abdullah Alenezi di menit ke-7, Abd Al-Aziz Borashed (9), ?Omar Alshatti (19), dan ?Abdulaziz Alsarraj (38).
Dengan kemenangan ini, Vietnam berada di peringkat kedua klasemen Grup B ajang Piala Asia Futsal 2026.
Thailand masih kukuh di puncak klasemen seusai meraih kemenangan 2-0 melawan Lebanon. (afc/mcr16/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Muhammad Naufal
