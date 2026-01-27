menu
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Susah Payah Raih Kemenangan, Vietnam Tempel Ketat Thailand di AFC Futsal Asian Cup 2026

Susah Payah Raih Kemenangan, Vietnam Tempel Ketat Thailand di AFC Futsal Asian Cup 2026

Susah Payah Raih Kemenangan, Vietnam Tempel Ketat Thailand di AFC Futsal Asian Cup 2026
Selebrasi kemenangan Vietnam pada laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026, Selasa (27/1) di Jakarta International Velodrome, Rawamangun melawan Kuwait. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - JAKARTA - Vietnam mengikuti jejak Thailand meraih kemenangan di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Selasa (27/1) skuad asuhan Diego Giustozzi itu menang dengan skor tipis 5-4 melawan Kuwait.

Pada laga ini, gol kemenangan tim Negeri Paman Ho itu dicetak oleh ?Nguyen Manh Dung pada menit ke-20, 32.

Baca Juga:

Adapun gol lainnya dicetak melalui ?Chau Doan Phat (9), Nguyen Thinh Phat (15) dan ?Tu Minh Quang (30).

Gol balasan Kuwait dicetak oleh ?Abdullah Alenezi di menit ke-7, Abd Al-Aziz Borashed (9), ?Omar Alshatti (19), dan ?Abdulaziz Alsarraj (38).

Dengan kemenangan ini, Vietnam berada di peringkat kedua klasemen Grup B ajang Piala Asia Futsal 2026.

Baca Juga:

Thailand masih kukuh di puncak klasemen seusai meraih kemenangan 2-0 melawan Lebanon.  (afc/mcr16/jpnn)

Vietnam mengikuti jejak Thailand meraih kemenangan di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026, Selasa (27/1).


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Muhammad Naufal

