Susi Susanti Apresiasi Terobosan Kemenpora Beri Kesempatan Kalangan Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan menjaring posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga dari kalangan profesional mendapat tanggapan positif.

Salah satunya dari legenda Olimpiade bulu tangkis Indonesia Susi Susanti yang bersama suaminya, Alan Budikusuma juga menjadi pelaku industri olahraga dengan memproduksi aparel dan peralatan bulu tangkis bernama Astec (Alan Susi Technology).

“Menurut saya itu gebrakan yang dilakukan Menpora sangat bagus. Tentu kebijakan ini telah melalui beragam pertimbangan dan melihat kebutuhan saat ini, bagaimana potensi industri olahraga kita harus dimaksimalkan, produk yang dihasilkan juga berkualitas internasional dan berdaya saing tinggi. Sehingga diharapkan sosok dari kalangan profesional bisa menerapkan gagasannya untuk industri olahraga kita,” ujarnya.

Sebagai legenda tunggal putri peraih emas Olimpiade Barcelona 1992, Susi bersama Alan menggunakan pengalaman dan kesuksesan mereka untuk mendorong Astec menjadi simbol prestasi olahraga Indonesia. Pasangan emas ini juga merasakan pertumbuhan industri olahraga tanah air sejak Astec berdiri 2003.

Susi berharap siapapun yang akan menduduki posisi sebagai Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora tersebut benar-benar paham, serta memiliki kompetensi dan pengalaman.

"Semoga yang terpilih betul-betul paham dan yang punya pengalaman serta punya kompetensi. Agar dapat mendukung ekosistem industri olahraga nasional kedepannya," harap Susi.

Kemenpora membuka kesempatan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kalangan profesional yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta rekam jejak di bidang industri olahraga, industri kreatif, wisata olahraga dan sektor terkait lainnya, untuk mengikuti proses seleksi JPT Madya yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Proses pendaftaran akan dibuka mulai 3-17 Februari 2026. Informasi lebih lanjut terkait persyaratan, tahapan, dan jadwal seleksi dapat diakses melalui situs resmi Kemenpora.(ray/jpnn)