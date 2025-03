Susu Kambing Etawalin Berbagi Manfaat Kesehatan untuk Lintas Generasi, Kuatkan Tulang dan Sendi

jpnn.com, JAKARTA - Menjalankan pola hidup sehat kini menjadi dambaan semua orang di tengah perkembangan zaman modern. Sehat bukan hanya tentang tidak merasakan sakit tetapi juga memiliki tubuh dan tulang yang kuat untuk beraktivitas sehari-hari. Banyak cara untuk mendapatkan tubuh sehat dan tulang yang kuat. Di antaranya dengan konsumsi makanan bergizi dan vitamin serta waktu tidur yang cukup dan rutin berolahraga.

Selain itu, kini ada cara mudah untuk membantu menguatkan tulang dan sendi, yaitu dengan mengonsumsi rutin susu kambing. Konsumsi susu kambing saat ini sedang menjadi tren di kalangan masyarakat yang ingin hidup sehat dengan menjalankan kebiasaan baik.

Berdasarkan jurnal “Recent Insights Into Processing Approaches and Potential Health Benefits of Goat Milk and Its Products: A Review” yang dipublikasikan laman Frontiers in Nutrition dijelaskan bahwa susu kambing dalam hal banyak manfaat kesehatan.

Selain itu, risiko alergi terhadap susu kambing juga lebih rendah. Jurnal tersebut menyebut susu kambing mengandung komponen bioaktif potensial, yang membantu pemeliharaan metabolisme dan fungsi tubuh manusia yang tepat.

Ulasan ini memberikan wawasan tentang bahan nutrisi utama dan konstituen bioaktif yang ada dalam susu kambing dan peran potensialnya dalam pengembangan berbagai makanan fungsional menggunakan teknologi pemrosesan yang berbeda.

Oleh karena itu, susu kambing yang memiliki multimanfaat bisa dikonsumsi siapa saja. Pada beberapa penelitian kesehatan juga disebutkan kandungan kalsium susu kambing mencapai 40 persen ditambah kandungan protein dan vitamin D dibutuhkan untuk regenerasi sel tubuh.

Di Indonesia, salah satu yang menjadi pilihan produk susu kambing ialah Etawalin. Produk Etawalin merupakan susu dari kambing etawa yang hadir dengan formulasi khusus untuk kesehatan tulang dan sendi.

Etawalin yang diformulasi khusus untuk kesehatan tulang dan sendi juga diproduksi dengan campuran bahan-bahan herbal di antaranya jahe, temulawak, kayu manis, daun salam, dan sereh. Oleh karena itu, susu kambing Etawalin membantu mengatasi asam urat, nyeri sendi, dan masalah tulang.