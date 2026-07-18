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Susul Arahan Presiden Prabowo, Indonesia Resmi Bergabung dengan AI Waico

Susul Arahan Presiden Prabowo, Indonesia Resmi Bergabung dengan AI Waico
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Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia resmi bergabung menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Artifisial Global atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization (Waico). 

Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan dokumen resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang dibahas dalam Rapat Terbatas pada Selasa (13/7) lalu.

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Keterlibatan Indonesia dalam deklarasi Waico dipandang sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat pengembangan serta tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence atau AI) yang lebih terarah di kancah global.

Menko Airlangga menegaskan partisipasi ini bertujuan mendorong pembangunan ekonomi yang dapat mempercepat Agenda Pembangunan Berkelanjutan dari PBB. 

Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

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Indonesia menyadari urgensi untuk terlibat langsung dalam tata kelola global terkait AI agar arah pengembangannya tetap sehat dan bermanfaat. 

Pemerintah menekankan pentingnya keamanan dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi ini bagi kepentingan seluruh umat manusia sesuai prinsip Piagam PBB.

Indonesia resmi bergabung menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Artifisial Global atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization.

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