Susunan Pemain Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 Indonesia Vs China

jpnn.com - AICHI - Indonesia dan China berebut emas nomor beregu putra cabor bulu tangkis Asian Games 2026 pada Kamis (24/9) siang WIB.

Match 1 final akan dimulai pukul 14.00 WIB di Ichinomiya City Municipal Gymnasium.

China dan Indonesia merupakan dua teratas pengoleksi emas bulu tangkis beregu putra Asian Games. China tujuh kali, Indonesia lima kali. Di bawahnya ada Korea tiga kali, dan Thailand satu kali.

Pada Asian Games 2026 ini regu putra China menyandang status juara bertahan.

Terakhir kali Indonesia meraih emas bulu tangkis regu putra Asian Games ialah pada 1998.

Berikut di bawah ini susunan pemain final bulu tangkis beregu putra Asian Games 2026 Indonesia vs China.

Seluruh match bisa Anda saksikan via live streaming Vidio. (ag2026/jpnn)

Indonesia Vs China (best of five)

Match 1: Jonatan Christie vs Shi Yu Qi

Match 2: Fajar Alfian/Shohibul Fikri vs Liang Wei Keng/Wang Chang

Match 3: Alwi Farhan vs Li Shi Feng

Jika Dibutuhkan - Match 4: Leo Carnando/Daniel Marthin vs He Ji Ting/Liu Yi

Jika Dibutuhkan - Match 5: Zaki Ubaidillah vs Weng Hong Yang



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