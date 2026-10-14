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Susunan Pemain Persib Bandung vs Viettel FC: Sandy Walsh Debut!

Susunan Pemain Persib Bandung vs Viettel FC: Sandy Walsh Debut!
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Skuad Persib Bandung tengah menjalani sesi warming up jelang pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Viettel FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung menurunkan susunan pemain terbaik untuk menghadapi The Cong Viettel FC dari Vietnam pada pertandingan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Laga kedua Grup E tersebut digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026) malam.

Marc Klok dipercaya menjadi kapten tim, sedangkan Teja Paku Alam mengisi posisi penjaga gawang utama.

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Pelatih Persib Igor Tolic memercayakan lini pertahanan kepada Eliano Reijnders, Julio Cesar, Kakang Rudianto, dan Sandy Walsh.

Sandy Walsh akan menjalani debutnya bersama Persib setelah bergabung pada awal musim. Sebelumnya, pemain berdarah Belanda itu menjalani pemulihan cedera yang dialaminya saat membela Timnas Indonesia pada Juli lalu.

Di lini tengah, Persib diperkuat Luciano Guaycochea, Marc Klok, Thom Haye, dan Ikhwan Ali Tanamal.

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Adapun Mariano Peralta dan Berguinho menjadi pilihan di lini depan.(mcr27/jpnn)

Berikut Daftar Susunan Pemain (DSP) Persib vs Viettel FC:

Persib Bandung (Indonesia)

Berikut susunan pemain Persib Bandung melawan Viettel FC di laga kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

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