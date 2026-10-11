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Susunan Pemain Persib vs Dewa United: Thom Haye Starter, Marc Klok di Bangku Cadangan

Susunan Pemain Persib vs Dewa United: Thom Haye Starter, Marc Klok di Bangku Cadangan
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Skuad Persib Bandung menjalani pemanasan menjelang pertandingan melawan Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung menurunkan susunan pemain yang menarik perhatian saat menghadapi Dewa United pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027.

Dalam pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10/2026) malam, sejumlah pemain andalan seperti Thom Haye, Adam Alis, dan Mariano Peralta masuk dalam starting lineup Maung Bandung.

Dedi Kusnandar dipercaya menjadi kapten untuk memimpin rekan-rekannya dalam pertandingan tersebut.

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Di bawah mistar, Teja Paku Alam menjadi pilihan utama. Dia didukung barisan pertahanan yang terdiri dari Kakang Rudianto, Gabriel Mutombo, Patricio Matricardi, dan Eliano Reijnders.

Sementara itu, Dedi Kusnandar akan mengisi lini tengah bersama Adam Alis dan Thom Haye. Ketiganya bertugas menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu membangun serangan.

Di sektor depan, Persib mengandalkan Mariano Peralta, Balsa Sekulic, dan Uilliam Barros untuk membongkar pertahanan Dewa United.

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Persib juga menyiapkan sejumlah pemain dari bangku cadangan, di antaranya Sandy Walsh, Marc Klok, Luka Menalo, Berguinho, dan Luciano Guaycochea.(mcr27/jpnn)

Daftar Susunan Pemain Persib vs Dewa United: 

Persib Bandung

Berikut daftar susunan pemain Persib Bandung melawan Dewa United pada laga pekan ke-4 BRI Super League 2026/27.

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