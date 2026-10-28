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Susunan Pemain Persib vs Melbourne Victory: Gakuto Notsuda Akhirnya Debut

Susunan Pemain Persib vs Melbourne Victory: Gakuto Notsuda Akhirnya Debut
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Para pemain Persib menjalani sesi pemanasan menjelang pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Melbourne Victory FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung menurunkan Gakuto Notsuda sebagai starter saat menghadapi Melbourne Victory dalam matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, menjadi momen penting bagi gelandang asal Jepang tersebut karena menjalani debut di kompetisi resmi setelah pulih dari cedera.

Notsuda masuk dalam daftar 11 pemain yang diturunkan Persib untuk menghadapi wakil Australia tersebut.

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Kehadirannya menjadi salah satu sorotan dalam susunan pemain pilihan pelatih Igor Tolic.

Igor memercayakan posisi penjaga gawang kepada Fitrah Maulana. Sementara itu, lini belakang diisi Eliano Reijnders, Julio Cesar, Sandy Walsh, Danijel Loncar, dan Patricio Matricardi.

Di lini tengah, Notsuda akan bahu-membahu dengan Adam Alis yang dipercaya sebagai kapten tim, serta Thom Haye.

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Berguinho dan Balsa Sekulic melengkapi komposisi pemain Persib.

Kesempatan tampil sejak menit pertama menjadi momentum bagi Notsuda untuk kembali menunjukkan kualitasnya setelah melewati masa pemulihan cedera.

Gakuto Notsuda masuk daftar susunan pemain saat Persib Bandung menghadapi Melbourne Victory FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

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