Susunan Pemain Persib vs Melbourne Victory: Gakuto Notsuda Akhirnya Debut

jpnn.com - Persib Bandung menurunkan Gakuto Notsuda sebagai starter saat menghadapi Melbourne Victory dalam matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, menjadi momen penting bagi gelandang asal Jepang tersebut karena menjalani debut di kompetisi resmi setelah pulih dari cedera.

Notsuda masuk dalam daftar 11 pemain yang diturunkan Persib untuk menghadapi wakil Australia tersebut.

Kehadirannya menjadi salah satu sorotan dalam susunan pemain pilihan pelatih Igor Tolic.

Igor memercayakan posisi penjaga gawang kepada Fitrah Maulana. Sementara itu, lini belakang diisi Eliano Reijnders, Julio Cesar, Sandy Walsh, Danijel Loncar, dan Patricio Matricardi.

Di lini tengah, Notsuda akan bahu-membahu dengan Adam Alis yang dipercaya sebagai kapten tim, serta Thom Haye.

Berguinho dan Balsa Sekulic melengkapi komposisi pemain Persib.

Kesempatan tampil sejak menit pertama menjadi momentum bagi Notsuda untuk kembali menunjukkan kualitasnya setelah melewati masa pemulihan cedera.