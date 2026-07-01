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Susy Susanti dan Rosiana Tendean Pimpin Perubahan Baru di Sturktur Baru PB Jaya Raya

Susy Susanti dan Rosiana Tendean Pimpin Perubahan Baru di Sturktur Baru PB Jaya Raya
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Acara penyerahan jabatan dari Rudy Hartono Kurniawan dan Imelda Wigoeno kepada Susy Susanti serta Rosiana Tendean di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, (29/6). Foto: Dokumentasi Jaya Raya

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan bulu tangkis (PB) Jaya Raya melakukan sejumlah langkah strategis menjelang perayaan ulang tahun ke-50.

Perubahan dilakukan dengan menempatkan Susy Susanti menjadi Ketua Umum menggantikan Rudy Hartono Kurniawan.

Susy merasa terhormat bisa kembali ke klub lamanya untuk memimpin era baru di Jaya Raya.

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Diharapkan dengan tangan dinginnya kelak tim asal ibu kota tersebut bisa kembali lagi generasi yang mempersembahkan medali emas buat Indonesia di Olimpiade.

“Bagi saya, bulu tangkis adalah segalanya. Saya lahir dari Jaya Raya. Setelah menjadi atlet, kemudian pensiun, saya juga melanjutkan perjalanan dengan membina atlet-atlet muda. Karena itu, saya merasa seperti kembali ke rumah sendiri. Jaya Raya adalah rumah saya,” ujarnya.

“Harapan saya, pengalaman dan prestasi yang pernah saya raih dapat saya tularkan kepada anak-anak agar mereka mampu meraih prestasi, tidak hanya untuk klub dan Indonesia, tetapi juga di tingkat dunia," ujar peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1991 itu.

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Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya Budi Karya Sumadi menyambut positif langkah Susy Susanti menjadi Ketua Umum.

Perubahan tersebut merupakan bentuk transisi kepemimpinan dan selaras dengan tema HUT ke-50 PB Jaya Raya yakni untuk tiada henti membangun generasi emas.

Perkumpulan bulu tangkis (PB) Jaya Raya melakukan sejumlah langkah strategis menjelang perayaan ulang tahun ke-50.

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