Sutiyoso Cerita Awal Mula Rencana Proyek Monorel, Dapat Restu Megawati

jpnn.com, JAKARTA - Sutiyoso merespons pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Rabu.

Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 itu mendukung langkah Pemprov DKI.

“Jujur saja, hari ini, hati saya itu lega sekali dengan adanya kepastian yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini,” kata Sutiyoso saat dijumpai di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu.

Setelah menyaksikan pembongkaran tiang tersebut, dia menceritakan secara singkat awal mula proyek monorel yang akhirnya mangkrak puluhan tahun itu.

Pada 2003, dia berkeinginan untuk menuntaskan persoalan kemacetan Jakarta dengan membuat moda transportasi baru.

Kemudian, dia berkonsultasi dengan sejumlah pakar transportasi serta melakukan survei dan studi banding ke berbagai negara.

Saat di Bogota, ibu kota Kolombia, dia terinspirasi untuk membuat monorel di Jakarta.

Namun, karena kondisi sosial ekonomi saat itu cukup sulit, keinginannya itu tidak dapat segera direalisasikan.