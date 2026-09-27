SUV Andalan Hyundai Ini Laris di Pasar Global, Penjualannya Tembus Sebegini

jpnn.com - Hyundai Motor Co mengumumkan bahwa Palisade generasi kedua itu mendapatkan respons positif di seluruh dunia.

Hal itu terlihat dari capaian yang ditorehkan. SUV berbodi bongsor itu terjual hampir 300 ribu unit dalam 20 bulan sejak dirilis ke publik.

Dikutip dari Yonhap, Minggu, produsen otomotif asal Korea Selatan itu mengatakan sebanyak 281.920 unit Palisade generasi terbaru telah terjual hingga Agustus.

Capaian tersebut diraih sejak model yang didesain ulang secara menyeluruh itu diluncurkan pada Januari 2025.

Penjualan rata-rata mencapai sekitar 15.000 unit per bulan.

Dengan laju penjualan saat ini, penjualan kumulatif Palisade generasi kedua diperkirakan segera melampaui 300.000 unit.

Palisade generasi kedua yang didesain ulang secara menyeluruh itu diperkenalkan sekitar enam tahun setelah model pertama dirilis pada Desember 2018.

Varian hibrida menyumbang 72,1 persen dari penjualan Palisade selama delapan bulan pertama tahun ini, didorong oleh tingginya permintaan, terutama di Amerika Utara.