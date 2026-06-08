SUV Anyar Audi Rp 1,9 Miliar: Gengsi dan Kenyamanan
jpnn.com, JAKARTA - Audi Indonesia kembali menyegarkan lini SUV premiumnya dengan menghadirkan New Audi Q5 Sportback.
Model datang membawa sejumlah pembaruan tidak hanya menyentuh sisi desain, tetapi juga teknologi, performa, hingga fitur keselamatan.
Audi melihat kebutuhan konsumen kini tidak lagi sekadar mencari kendaraan mewah.
Kenyamanan penggunaan harian dipadukan karakter berkendara yang menyenangkan jadi salah satu pertimbangan utama.
Chief Operating Officer Audi Indonesia, Edo Januarko Chandra, mengatakan New Audi Q5 Sportback hadir sebagai representasi kemewahan modern yang relevan dengan kebutuhan pelanggan saat ini.
Secara visual, daya tarik utama model tetap terletak pada desain Sportback yang menjadi ciri khasnya.
Garis atap melandai ke belakang membuat tampilannya lebih sporty dibanding SUV konvensional, tanpa mengorbankan fungsi dan ruang kabin.
Wajah depan kini terlihat lebih tegas berkat penggunaan Singleframe grille terbaru yang dipadukan lampu Matrix LED.
Audi Indonesia kembali menyegarkan lini SUV premiumnya dengan menghadirkan New Audi Q5 Sportback.
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