SUV China Ini Pamer Kemampuan, Aksinya Bikin Geleng-Geleng Kepala

jpnn.com - Video BYD Fang Cheng Bao Bao 8 yang dipasarkan sebagai model Denza B8 di sejumlah pasar di Tiongkok baru-baru membuat heboh dunia maya.

Pasalnya, SUV itu memperlihatkan mobil itu melaju dengan tiga roda di Kota Jinshan, Lianyungang.

Hal itu terungkap melalui unggahan video di media sosial. Dalam unggahan video itu terlihat, roda depan sebelah kiri tampak terangkat karena dipasangi alat pengunci roda (wheel clamp) berbahan logam berwarna kuning dan merah.

Namun, mobil tersebut tetap melaju di jalan dua jalur dengan kendaraan lain. Sebagian pengendara lain pun terkejut melihat mobil tersebut.

Dikutip dari CarsNewsChina, Selasa (20/10), rekaman itu mengingatkan pada demonstrasi sistem suspensi hidrolik DiSus-P Ultra oleh BYD pada Mei 2026 lalu.

Belum ada informasi mengenai mobil itu apakah sedang melakukan pengujian atau hanya sekadar demonstrasi menggunakan tiga roda.

Suspensi DiSus-P Ultra merupakan sistem kontrol bodi hidrolik besutan BYD.

Teknologi itu memungkinan pengaturan suspensi secara individual, termasuk mengangkat salah satu roda tanpa memerlukan dongkrak konvensional, serta memungkinkan kendaraan melaju dengan tiga roda pada kecepatan rendah.