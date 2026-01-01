SUV Hybrid Canggih Wuling-Huawei Siap Gebrak Pasar, Harga Rp 350 jutaan

jpnn.com - Kolaborasi Wuling dan Huawei memantik perhatian industri otomotif. Melalui payung SAIC-GM-Wuling, keduanya bersiap merilis SUV full-size Huajing S pada paruh pertama 2026.

Bukan sekadar produk baru, Huajing S menjadi sinyal kuat ambisi Wuling naik kelas—dan membuka peluang menarik untuk pasar Indonesia.

Huajing S menarik perhatian lantaran memadukan ukuran jumbo, kemewahan, serta teknologi mutakhir.

Huajing S diposisikan sebagai SUV enam penumpang yang menyasar konsumen keluarga menengah, tetapi tetap ingin merasakan sensasi teknologi ala mobil premium.

Kerja sama dengan Huawei menjadi nilai jual utama. Mobil dibekali Huawei Qiankun ADS 4 Pro, sistem bantuan berkendara canggih yang memungkinkan pengalaman semi-otonom lebih aman dan nyaman.

Di dalam kabin, HarmonySpace cockpit hadir sebagai pusat kendali digital, mengintegrasikan hiburan, navigasi, hingga pengaturan kendaraan dengan antarmuka modern khas Huawei.

Dari sisi dimensi, Huajing S benar-benar berada di kelas atas. Panjangnya mencapai 5.235 mm dengan wheelbase 3.105 mm, membuatnya setara SUV premium global.

Kabin luas, ruang kaki lega, serta konfigurasi enam penumpang menjadi senjata utama untuk kenyamanan perjalanan jarak jauh.