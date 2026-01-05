SUV Legendaris Mitsubishi Siap Menjegal Toyota Prado

jpnn.com - Nama Pajero kembali memancing rasa penasaran. Mitsubishi diam-diam memberi isyarat soal kebangkitan SUV legendaris lewat video pemasaran terbaru divisi motorsport Ralliart.

Bukan peluncuran resmi, melainkan kemunculan singkat yang justru memantik spekulasi besar: Pajero 2026 sedang disiapkan dan reli bisa menjadi panggung debutnya.

Video siluet Pajero baru muncul di akhir tayangan, berdampingan dengan kendaraan Mitsubishi yang berlaga di Dakar, WRC, serta Triton milik Team Mitsubishi Ralliart—juara Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025.

Meski hanya beberapa detik, garis lampu dan bentuk bodinya cukup untuk memberi petunjuk arah desain yang lebih tegas dan modern.

Narasi video menjadi kunci. Kalimat seperti, “Jika kita mempertahankan mobil yang menang tahun lalu, kita tidak akan pernah menang tahun ini,” ditafsirkan sebagai sinyal perubahan strategi.

Banyak pihak menilai Triton yang menjadi andalan di AXCR, berpotensi dipensiunkan dan digantikan oleh Pajero generasi baru.

Format AXCR memang membuka peluang bagi SUV dan pikap. Selama ini pikap mendominasi, tetapi di kelas tertinggi T1D, SUV seperti Toyota Fortuner dan LandCruiser Seri 80 juga pernah turun gelanggang.

Di kelas lain, Suzuki Jimny hingga Fortuner ikut meramaikan kompetisi. Artinya, Pajero punya ruang untuk unjuk gigi.