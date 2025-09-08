SUV Listrik BMW iX3 Kini Dipersenjatai Teknologi Snapdragon Ride Pilot
jpnn.com - BMW dan Qualcomm mengumumkan kehadiran sistem asisten mengemudi terbaru, Snapdragon Ride Pilot.
Sistem asisten mengemudi terbaru itu pertama kali akan diterapkan pada SUV listrik BMW iX3.
Teknologi menawarkan fitur mengemudi bebas genggam di jalan tol, perpindahan jalur otomatis, serta bantuan parkir.
Snapdragon Ride Pilot akan diperkenalkan pertama kali di ajang IAA Mobility 2025.
Meski canggih, Snapdragon Ride Pilot dikategorikan sebagai Level 2+ driver-assistance system, bukan mobil swakemudi penuh.
Artinya, pengemudi tetap wajib mengawasi kendaraan dan memperhatikan jalan ketika fitur itu digunakan.
Perangkat lunak Snapdragon Ride Pilot dibangun dalam beberapa lapisan.
Lapisan 360-degree perception menggunakan sistem kamera untuk mendeteksi objek, membaca rambu lalu lintas, hingga membantu parkir.
