SUV Listrik Denza Dapat Penyegaran, Jarak Tempuh Diklaim Tembus 1.000 Km
jpnn.com, TIONGKOK - Denza, merek kendaraan listrik premium di bawah BYD melakukan penyegaran pada salah satu model SUV listrik-nya, yakni N8.
Mobil di kelas SUV listrik premium itu kini menawarkan jarak yang lebih jauh dibanding pendahulunya.
Sebab, Denza N8 mendapatkan perubahan pada batera yang berukuran besar, sehingga model itu diklaim bisa menempuh hingga 1.000 kilometer dalam sekali pengisian daya.
Dilansir dari laporan Arena EV pada Minggu (16/8), pembaruan tersebut terungkap melalui dokumen regulasi Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China (MIIT).
Denza N8 terbaru hadir dengan baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 130,15 kWh.
Dengan kapasitas baterai itu, Denza N8 versi baru mampu mencapai jarak tempuh hingga 623 mil atau sekitar 1.003 kilometer dalam sekali pengisian daya.
Denza juga menyediakan baterai lebih kecil, yaitu 105,792 kWh. Berdasarkan konfigurasi motor dan baterainya, jarak tempuh resmi N8 berada pada kisaran 497 hingga 623 mil atau sekitar 800 hingga 1.003 kilometer.
Denza menawarkan N8 dalam dua ukuran bodi. Versi standar memiliki panjang 5.150 mm, lebar 1.999 mm, tinggi 1.820 mm, serta jarak sumbu roda 3.075 mm.
Denza, merek kendaraan listrik premium di bawah BYD melakukan penyegaran pada salah satu model SUV listrik-nya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- GWM Siapkan SUV Listrik Baru, Dimensi Lebih Panjang dari Geely EX5
- BYD Ajak Komunitas BEYOND Kenali Teknologi Dual Mode dan Jajal Sensasi Berkendara M6 DM
- Debut di GIIAS 2026, SUV Listrik Leapmotor C10 Tawarkan Jarak Tempuh 478 Km
- Meluncur di GIIAS 2026, Changan Nevo Q05 Dijual dengan Harga Rp 300 Jutaan
- Kia Gebrak Pasar dengan SUV Listrik Murah, Punya Jarak Tempuh 526Km
- PSG dan Manchester City Kompak Percaya BYD, Ada Proyek Besar yang Sedang Berjalan