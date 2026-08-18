SUV Listrik Denza Dapat Penyegaran, Jarak Tempuh Diklaim Tembus 1.000 Km

jpnn.com, TIONGKOK - Denza, merek kendaraan listrik premium di bawah BYD melakukan penyegaran pada salah satu model SUV listrik-nya, yakni N8.

Mobil di kelas SUV listrik premium itu kini menawarkan jarak yang lebih jauh dibanding pendahulunya.

Sebab, Denza N8 mendapatkan perubahan pada batera yang berukuran besar, sehingga model itu diklaim bisa menempuh hingga 1.000 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Dilansir dari laporan Arena EV pada Minggu (16/8), pembaruan tersebut terungkap melalui dokumen regulasi Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China (MIIT).

Denza N8 terbaru hadir dengan baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 130,15 kWh.

Dengan kapasitas baterai itu, Denza N8 versi baru mampu mencapai jarak tempuh hingga 623 mil atau sekitar 1.003 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Denza juga menyediakan baterai lebih kecil, yaitu 105,792 kWh. Berdasarkan konfigurasi motor dan baterainya, jarak tempuh resmi N8 berada pada kisaran 497 hingga 623 mil atau sekitar 800 hingga 1.003 kilometer.

Denza menawarkan N8 dalam dua ukuran bodi. Versi standar memiliki panjang 5.150 mm, lebar 1.999 mm, tinggi 1.820 mm, serta jarak sumbu roda 3.075 mm.