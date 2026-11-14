SUV Listrik ID. Tiguan Mulai Diproduksi, Volkswagen Siap Perluas Pasar EV

jpnn.com - Volkswagen (VW) memulai produksi massal mobil Sport Utility Vehicle (SUV) listrik terbarunya, ID. Tiguan, di pabrik Emden, Jerman.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya pabrikan mobil asal Jerman tersebut untuk memperluas jajaran di pasar mobil listrik global.

Dilansir dari laporan Arena EV pada Jumat (13/11) waktu setempat, VW menyebut mobil itu akan dijual untuk pasar di Eropa sekaligus mengakhiri masa produksi model ID.4 dan ID.5.

Peleburan lini ID.4 dan ID.5, yang mencatatkan penjualan lebih dari 950.000 unit sejak 2021, ke dalam merek besar Tiguan merupakan bagian dari strategi penyederhanaan merek True Volkswagen.

VW ID. Tiguan hadir dengan proporsi bodi lebih mengotak menyerupai varian mesin pembakaran internal. SUV itu masih menggunakan gagang pintu tarik.

Di bagian interior masih didominasi tombol fisik mulai dari lingkar kemudi dan di bawah layar sentuh tengah berukuran 15 inci untuk menggantikan panel sentuh geser.

Mobil listrik ini juga dilengkapi layar kokpit digital 10 inci, bagasi depan 32 liter, belakang 534 liter, serta fitur antarmuka klasik Retro Mode.

Dibangun di atas platform MEB+, ID. Tiguan menawarkan opsi baterai 58 kWh bertenaga 140 kW (190 PS) serta 77 kWh dengan pilihan penggerak roda belakang 210 kW (286 PS) atau penggerak semua roda 4MOTION berdaya 220 kW (299 PS).