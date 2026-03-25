SUV Listrik Toyota C-HR+ Akan Meluncur Bulan Ini, Punya Jangkauan 600 Km

jpnn.com - Pabrikan mobil asal Jepang, Toyota akan memboyong C-HR+ untuk pasar di Eropa pada bulan ini.

Mobil bergaya SUV Coupe itu menggunakan platform eTNGA buatan Toyota secara khusus ini menghadirkan tiga versi yakni yang disebut Mid, Mid+, dan High.

Dikutip dari Arena EV, Senin (23/3), Toyota menawarkan dua ukuran baterai yang berbeda, yakni 57,7 kWh dan 77 kWh.

Tipe baterai 77 kWh memiliki penggerak roda depan serta dapat menempuh jarak hingga 607 km dengan sekali pengisian daya yang menjadikannya kendaraan terjauh yang dapat ditempuh oleh mobil listrik Toyota.

Sementara untuk versi penggerak semua roda (all wheel drive/AWD) mampu mencapai kecepatan 0 hingga 100 km/jam dalam 5,2 detik.

Semua versi C-HR+ dilengkapi dengan pengisian cepat 150 kW yang dipastikan mampu mengisi daya baterai dari 10 persen hingga 80 persen dalam waktu sekitar 28 menit.

Untuk versi High grade memiliki pengisi daya internal 22 kW yang dapat menyelesaikan pengisian daya baterai yang lebih kecil dalam waktu sedikit lebih dari dua jam.

Mobil ini memiliki desain depan "kepala palu" dengan lampu LED tipis dengan panjang mobil ini adalah 4.530 mm, atau170 mm lebih panjang dari C-HR standard.