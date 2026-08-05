Suvenir Karya UMKM Binaan Pertamina Patra Niaga Turut Meriahkan GIIAS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Beragam suvenir karya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mitra Binaan Pertamina Patra Niaga turut menyemarakan gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Pengunjung dapat mengikuti berbagai permainan interaktif di booth MyPertamina, seperti Turbo RC Drift Challenge, Fuel Precision Rush, Pertamax Turbo Gamification, hingga Pertamax Turbo Ultimate Experience berupa simulator MotoGP.

Setelah bermain, pengunjung berkesempatan membawa pulang suvenir berupa lilin dan pouch (tas kecil) secara gratis sebagai kenang-kenangan dari kunjungan mereka di GIIAS 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengungkap berbagai produk UMKM yang terdiri dari lilin, pouch batik karya Koko Craft, dan Pouch karya Narita Sibori disiapkan sebagai suvenir bagi pengunjung.

“Setiap suvenir yang dibawa pulang pengunjung memiliki cerita tentang kreativitas dan perjalanan UMKM mitra binaan dalam mengembangkan usahanya. Bahkan, ada produk yang lahir dari kolaborasi bersama anak-anak berkebutuhan khusus sehingga setiap karya turut membawa semangat pemberdayaan,” ungkap Kitty.

"Dengan menghadirkan produk mereka sebagai suvenir di GIIAS, kami harap karya-karya lokal ini semakin dikenal oleh masyarakat sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi mereka," imbuhnya.

Salah satu pengunjung asal Jakarta, Anya, mendapatkan suvenir pouch batik dari Koko Craft setelah mencoba permainan Pertamax Turbo Ultimate Experience dan menyelesaikan beberapa permainan lainnya.

Selain menikmati permainan yang dapat diikuti secara gratis hanya dengan mengunduh aplikasi MyPertamina, dia juga mengaku senang karena hadiah yang diterimanya sangat bermanfaat.