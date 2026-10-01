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Suyudi Ario Seto Bakal Menghilangkan Fenomena No Viral No Justice

Suyudi Ario Seto Bakal Menghilangkan Fenomena No Viral No Justice
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Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/10/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

jpnn.com - JAKARTA - Komjen Suyudi Ario Seto menyoroti fenomena no viral, no justice atau tidak viral, tidak ada keadilan dalam penanganan laporan masyarakat oleh Polri, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). 

Suyudi menegaskan ingin menghilangkan fenomena no viral no justice tersebut.

"Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik," kata Suyudi.

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Suyudi mengatakan bahwa fenomena itu termasuk dalam sembilan kegelisahan publik yang harus dijawab melalui perbaikan kinerja Polri.

Menurut dia, sembilan persoalan yang perlu dibenahi adalah kepastian laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, fenomena "tidak viral, tidak ada keadilan", kepercayaan terhadap pengaduan, transparansi perkara, serta kultur pelayanan.

Mantan Kapolda Banten itu mengatakan bahwa setiap laporan polisi yang disampaikan masyarakat merupakan harapan agar negara hadir sehingga pelapor berhak memperoleh kepastian dan mengetahui perkembangan penanganan perkaranya.

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Menurut dia, keadilan tidak cukup hanya diwujudkan melalui hasil penegakan hukum, tetapi juga harus tercermin dalam prosesnya.

Suyudi mengatakan masyarakat harus didengar, dihormati, mendapatkan penjelasan, serta melihat aturan diterapkan secara konsisten.

Suyudi Ario Seto berjanji akan menghilangkan fenomena no viral no justice, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

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