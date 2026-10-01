Suyudi Gantikan Sigit, PKB: Pergantian Kapolri Membawa Harapan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menilai visi Komjen Suyudi Ario Seto yang mengusung Polisi Bersama Masyarakat menunjukkan komitmen membangun institusi Korps Bhayangkara makin dekat dengan rakyat.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi pernyataan Suyudi ketika memaparkan program sebagai calon Kapolri saat uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI, Kamis.

"Ini menunjukkan komitmen untuk menghadirkan Polri yang makin dekat dengan masyarakat, mampu melindungi dan mengayomi, serta cepat dalam merespons dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Gus Jazil, Kamis (1/10).

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Diketahui, DPR RI pada Kamis (1/10) ini menerima surat bernomor R57/Pres/2026 tertanggal 30 September 2026 dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Surat berisi pemberhentian Jenderal Sigit sebagai Kapolri dan mengangkat Suyudi sebagai pengganti.

DPR melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) memerintahkan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi.

Komisi III pun telah menyetujui pencopotan Jenderal Sigit dan pengusulan penunjukan Komjen Suyudi sebagai Kapolri.

Setelah itu, DPR menggelar Rapat Paripurna pada Kamis pagi untuk mengesahkan pencopotan Jenderal Sigit dan persetujuan usul penunjukan Komjen Suyudi sebagai Kapolri.