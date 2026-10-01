Suyudi Gantikan Sigit, Sekjen PDIP: Polri Alat Negara, Bukan Kekuasaan
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pergantian pucuk pimpinan Polri harus ditempatkan sebagai momentum penyegaran institusi dan penguatan hukum di Indonesia.
Hal demikian dikatakan Hasto menyikapi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan digantikan Komjen Suyudi Ario Seto.
Menurut Hasto, PDIP memandang pergantian Kapolri bukan sekadar perubahan figur di pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyebut pergantian itu harus menjadi bagian dari pembenahan institusi Polri makin profesional, berintegritas, netral, serta berdiri tegak sebagai alat negara.
"Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali," kata Hasto melalui layanan persnya, Kamis (1/10).
Hasto turut mencermati paparan Suyudi dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, pada Kamis ini.
Terutama, saat Suyudi menyinggung kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, transparansi penanganan perkara, serta kritik terhadap fenomena no viral no justice.
Hasto mengatakan berbagai sorotan Suyudi seperti kesetaraan dan kritik terhadap fenomena no viral no justice perlu diterjemahkan secara konkret.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut reformasi Polri perlu dilanjutkan melalui transparansi penegakan hukum.
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