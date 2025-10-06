Suzuki Address 125 2025 Meluncur dengan Mesin Baru, Harga Naik Tipis
jpnn.com - Suzuki Motors Corporation resmi meluncurkan skuter matik (Skutik) Address 125 2025 di Jepang.
Generasi baru dari Address itu membawa sejumlah pembaruan mulai dari desain, mesin hingga fitur yang disematkan pada skutik tersebut.
Desain pada Address 125 terbaru masih tetap dipertahankan, hanya diberikan sentuhan agar terlihat lebih segar dan elegan.
Suzuki Address 125 memiliki garis bodi yang lebih tegas. Lampu depan skutik itu mendapatkan pembaruan dan warna berkelir doff sehingga menambah kesan premiun.
Detail krom di sejumlah bagian membuat tampilannya lebih berkelas. Sementara lampu belakang didesain ulang agar menyatu dengan bodi.
Address 125 dilengkapi mesin baru yang menawarkan tenaga 8,4 ps dan torsi puncak 1,0 kgf-m. Dengan mesin itu, skutik tersebut bisa mencapai lebih cepat pada 5.000 rpm.
Karakter mesin itu memberikan akselerasi lebih responsif di kecepatan rendah, sehingga cocok untuk pengguna harian di perkotaan.
Suzuki juga mengoptimalkan sistem knalpot, unit ECM, dan saluran udara guna meningkatkan efisiensi bahan bakar.
