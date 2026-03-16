Suzuki Auto Value Beri Subsidi Rp 4 Juta untuk Layanan Tukar Tambah Mobil
jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan program khusus dari layanan Suzuki Auto Value, untuk menjawab kebutuhan kendaraan pribadi yang biasanya meningkat menjelang musim mudik Lebaran.
Suzuki Auto Value menawarkan subsidi tambahan bagi konsumen yang melakukan tukar tambah kendaraan.
Program memberikan insentif sebesar Rp4 juta untuk pembelian mobil penumpang Suzuki melalui skema trade-in, sementara khusus model niaga New Carry ada subsidi Rp2 juta.
Penawaran diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin mengganti mobil lamanya dengan model baru Suzuki secara lebih mudah menjelang Lebaran.
Deputy to 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Dony Ismi Saputra, mengatakan layanan tukar tambah menjadi solusi praktis bagi konsumen yang ingin memperbarui kendaraan tanpa harus repot menjual mobil lama secara mandiri.
"Peningkatan kebutuhan kendaraan yang lebih nyaman biasanya terjadi menjelang Lebaran," kata Dony dalam keterangannya, Senin (16/3).
Melalui Suzuki Auto Value, konsumen bisa melakukan proses trade-in secara cepat dan aman dengan penilaian kendaraan yang transparan.
Dengan cara tersebut, konsumen dapat langsung beralih ke mobil baru tanpa proses yang berbelit.
PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan program khusus dari layanan Suzuki Auto Value, untuk menjawab kebutuhan kendaraan pribadi yang meningkat
