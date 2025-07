Suzuki Beri Kemudahan Kepada Pengunjung GIIAS 2025 Lewat Insentif Eksklusif

jpnn.com, TANGERANG - Memudahkan pengunjung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, meminang mobil impiannya, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menawarkan berbagai promo.

Selama periode pameran, 24 Juli hingga 3 Agustus 2025, Suzuki memberikan insentif pembelian berupa uang elektronik sampai dengan Rp2.000.000 untuk setiap unit tertentu.

Program tersebut hadir sebagai bentuk apresiasi kepada calon konsumen, sekaligus komitmen Suzuki dalam menghadirkan value terbaik bagi pasar otomotif nasional.

“Kami menyiapkan program penjualan di GIIAS 2025 dengan fokus pada nilai terbaik bagi konsumen. Kombinasi harga kompetitif dan beragam keuntungan selalu menjadi daya tarik utama bagi calon pembeli,” ujar Dept. Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Randy R. Murdoko.

Promo Jutaan Rupiah

Selama pameran berlangsung, Suzuki membuka peluang kepada calon pembeli untuk memilih cara melakukan pembelian mobil baru dengan berbagai insentif eksklusif.

Setiap transaksi pembelian unit Suzuki akan disertai hadiah uang elektronik dengan nominal menguntungkan.

Pembeli Suzuki Fronx, New XL7, dan All New Ertiga berhak atas uang elektronik senilai Rp1.000.000.