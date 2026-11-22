jpnn.com, JAKARTA - Menjelang tutup tahun, keinginan untuk mengganti mobil baru atau sekadar menyegarkan performa kendaraan lama biasanya mulai terasa.

Antusiasme tersebut ditangkap baik oleh PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) lewat program menarik selama GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026.

Selama pameran sepuluh hari penuh, mulai 20 hingga 29 November 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Suzuki menyiapkan berbagai kemudahan transaksi.

Bagi pengunjung yang memang sudah mengincar mobil baru, Suzuki menyodorkan insentif langsung berupa voucher belanja dan tambahan promo hingga Rp1 juta.

Besaran nilai manfaat disesuaikan dengan model pilihan, yang detail simulasi kredit maupun spesifikasinya bisa langsung dikonsultasikan di lokasi.

"Melalui GAIKINDO Auto Week 2026, kami ingin memberikan berbagai keuntungan bagi konsumen Suzuki," kata Anggadiputra, Sales 4W Department Head PT SIS Rendy, di Tangerang, Sabtu (21/11).

Dia menambahkan seluruh program dirancang untuk memberi nilai tambah, sekaligus pengalaman berkunjung yang menyenangkan.

Menariknya lagi, beberapa skema promo bisa dikombinasikan untuk memaksimalkan keuntungan menjelang pergantian tahun.