Suzuki Burgman 150 Meluncur dengan Fitur Kekinian, Siap Tantang Yamaha Nmax

jpnn.com, KAMBOJA - Suzuki Motors menambah jajaran skutik baru dengan meluncurkan Burgman 150 untuk pasar di Kolombia.

Motor matik pesaing Yamaha Nmax dan Honda PCX itu menawarkan sejumlah keunggulan seperti kemewahan, kenyamanan, dan berbagai fitur modern.

Kehadiran Burgman 150 sangat menarik karena akan bermain di segmen skuti premium. Suzuki mengatakan, kehadiran skutik tersebut sebagai keseriusan perusahaan untuk meramaikan segmen skuter di kelas 150cc.

Desain Suzuki Burgman 150 mengikuti DNA keluarga Burgman. Bodi yang gambot memberikan tampilan gaya sporty dan agresif seperti skuter performa tinggi.

Skutik itu juga menawarkan nuansa mewah dan efisiensi bahan bakar sehingga cocok untuk penggunaan di kota maupun perjalanan jarak menengah.

Bagian depan terlihat lebar dan kokoh, menciptakan kepribadian yang membedakannya dari skuter 150cc pada umumnya.

Ditambah lampu full LED dengan desain tajam membuat tampilannya kian futuristik.

Suzuki juga menyematkan panel instrumen TFT modern yang memiliki dua pilihan sekaligus mode siang dan malam.