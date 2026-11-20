Suzuki Burgman Street 125 Terbaru Meluncur di IMOS 2026, Sebegini Harganya
jpnn.com, TANGERANG - Suzuki Burgman Street 125 terbaru resmi meluncur dii ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (20/11).
Skutik 125cc itu hadir membawa kombinasi desain modern, kenyamanan berkendara, dan sejumlah teknologi baru untuk pertama kalinya pada lini skuter Suzuki di Indonesia
2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Teuku Agha mengungkapkan pihaknya menghadirkan Burgman Street untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang semakin terintegrasi dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat modern.
"Kami memahami bahwa konsumen saat ini mengharapkan lebih dari sekadar kendaraan yang efisien. Selain performa dan efisiensi, mereka juga mengutamakan kemudahan, konektivitas, serta pengalaman berkendara yang modern dan nyaman," kata Teuku di BSD, Jumat.
Suzuki Burgman Street memiliki desain sleek modern dengan mengusung bodi elegan. Skutik ini juga dilengkapi lampu depan split-lens LED serta lampu belakang LED terintegrasi.
Sentuhan windscreen dark smoked dan emblem metalik semakin memperkuat karakter berkelas khas keluarga Burgman.
Skuter itu menghadirkan pembaruan teknologi yang memperkuat posisinya sebagai skutik premium modern.
Untuk pertama kalinya skuter Suzuki dilengkapi panel instrumen TFT LCD berwarna 4,2 inci yang menyajikan informasi berkendara secara lebih jelas dan modern
Suzuki Burgman Street 125 terbaru resmi meluncur dii ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (20/11).
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