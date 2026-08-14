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Suzuki Carry Disulap Jadi Mobil Patroli, Tampil Beda

Suzuki Carry Disulap Jadi Mobil Patroli, Tampil Beda
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Suzuki Carry tampil beda karena disulap menjadi mobil patroli untuk mendukung kebutuhan kepolisian dan sejumlah instansi pemerintahan lokal. (ANTARA/Suzuki Filipina)

jpnn.com, FILIPINA - Suzuki Carry saat ini dikenal sebagai kendaraan niaga yang dapat membantu pelaku bisnis di Indonesia.

Mobil tersebut bahkan banyak diminati oleh pebisnis karena memiliki kargo lapang dan performa mesin yang tangguh.

Namun, di Filipina mobil tersebut tampil beda karena disulap menjadi Carry Patrol Van, untuk mendukung kebutuhan kepolisian dan sejumlah instansi pemerintahan lokal.

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CarsCoops pada Jumat (14/8) waktu setempat melaporkan, mobil berlogo S itu memiliki perbedaan dengan mobil patroli berukuran besar yang banyak digunakan kepolisian seperti di Amerika Serikat.

Carry Patrol Van mengusung konsep kendaraan yang lebih ringkas.

Suzuki mempertahankan kabin depan Carry, sedangkan bagian belakang mendapat modul khusus untuk membawa personel.

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Area tersebut, dilengkapi bangku yang dapat dilipat atau dibalik dan mampu menampung hingga 10 orang.

Untuk menunjang tugas kepolisian, Carry Patrol Van dibekali sejumlah perangkat khusus, seperti lampu darurat di atap, sirene, pengeras suara eksternal, lantai pelat berpola, pijakan samping belakang, serta penutup berbahan kanvas yang dapat digulung.

Suzuki Carry tampil beda karena disulap menjadi mobil patroli untuk mendukung kebutuhan kepolisian dan sejumlah instansi pemerintahan lokal.

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