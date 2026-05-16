Suzuki Cool Biao 150: Kental Aura Klasik, Sebegini Harganya

jpnn.com - Suzuki kembali memunculkan motor bergaya klasik yang langsung mengingatkan pencinta roda dua pada era kejayaan motor naked sederhana.

Lewat model terbaru bernama Suzuki Cool Biao 150, pabrikan asal Jepang itu mencoba menghadirkan kembali karakter motor praktis yang dulu lekat dengan Suzuki Thunder 125.

Secara tampilan, Suzuki Cool Biao 150 memang terasa familiar.

Desainnya mengusung konsep retro sederhana dengan lampu depan bulat, bodi ramping, jok rendah, serta posisi berkendara santai untuk harian.

Aura motor lawas Suzuki terasa cukup kuat. Tidak sedikit yang menyebut tampilannya mirip Suzuki EN150-A yang sempat populer di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Di sektor dapur pacu, Suzuki membekali motor dengan mesin 149 cc satu silinder berpendingin udara.

Karakter mesinnya disebut mirip dengan Thunder maupun EN150-A yang dikenal bandel, irit bahan bakar, dan minim perawatan.

Suzuki mengeklaim konsumsi BBM motor tersebut mencapai sekitar 1,7 liter per 100 kilometer.