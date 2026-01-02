menu
Suzuki DR-Z4S Monster Hunter Edition, Motor Trail Rasa Dunia Gim

Suzuki DR-Z4S Monster Hunter Edition. Foto: suzuki

jpnn.com - Suzuki meluncurkan motor trail adventure edisi khusus - Suzuki DR-Z4S Monster Hunter, hasil kolaborasi dengan Capcom melalui gim populer Monster Hunter Wilds.

Model unik itu akan dipamerkan di Makuhari Messe, Jepang, mulai 9 Januari 2026.

DR-Z4S Monster Hunter Edition dikembangkan dari basis Suzuki DR-Z4S dual purpose yang sebelumnya sudah mencuri sorotan di segmen motor petualangan.

Namun, sentuhan khusus membuat motor tampil jauh lebih liar dan imajinatif, seolah keluar langsung dari dunia gim.

Inspirasi visualnya diambil dari Secreto, tunggangan wyvern ikonik dalam Monster Hunter yang dikenal gesit dan tangguh saat berburu.

Grafis bodi dirancang menyerupai tampilan Secreto dengan efek cat usang, memberi kesan motor ini telah melewati banyak medan ekstrem.

Sepatbor depan dibuat menyerupai paruh, memperkuat aura makhluk naga-burung yang menjadi ciri khas Monster Hunter.

Nuansa petualangan juga hadir lewat detail tambahan seperti tas samping berbahan kulit suede cokelat, jok cokelat, serta logo DR-Z4S dengan font khusus.

