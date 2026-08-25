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Suzuki e-Sky: Si Mungil Jagoan Kota, Siap Menyengat

Suzuki e-Sky: Si Mungil Jagoan Kota, Siap Menyengat
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Mobil listrik terbaru Suzuki e-Sky. Foto: suzuki

jpnn.com - Menavigasi jalanan perkotaan yang padat seringkali menjadi ujian tersendiri bagi pengendara mobil.

Menjawab tantangan itu, pabrikan otomotif asal Jepang, Suzuki, bersiap merilis senjata rahasianya di penghujung tahun ini, yaitu Suzuki e-Sky.

Bukan sekadar kendaraan ramah lingkungan biasa, e-Sky dirancang benar-benar untuk melibas lorong-lorong sempit dan area parkir yang terbatas.

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Dengan panjang hanya 3.395 mm dan lebar 1.475 mm, mobil memiliki radius putar 4,4 meter.

Mau putar balik di jalanan kampung yang sempit? Bukan masalah besar lagi.

Masuk ke kabinnya, nuansa futuristis langsung menyambut lewat balutan warna interior khusus yang dipadu kelir bodi eksklusif Immersion Blue.

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Pusat hiburan dan informasi berkendara diserahkan sepenuhnya pada layar sentuh 10,1 inci yang sudah terkoneksi dengan navigasi pintar.

Urusan tenaga, jangan pandang remeh ukuran mungilnya. Mengusung sistem penggerak roda (2WD), baterai e-Sky sanggup membawanya melaju hingga sejauh 310 kilometer dalam sekali cas.

Suzuki, bersiap merilis senjata rahasianya di penghujung tahun ini, yaitu Suzuki e-Sky

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