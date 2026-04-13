menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Suzuki eVitara Mendapat Perhatian dari Loyalisnya

Suzuki eVitara Mendapat Perhatian dari Loyalisnya

Suzuki eVitara Mendapat Perhatian dari Loyalisnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penjualan Suzuki eVitara di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Suzuki memasuki pasar mobil listrik nasional lewat Suzuki eVitara mulai mendapat perhatian.

Sejak diperkenalkan awal tahun ini hingga Maret, distribusi model SUV listrik tersebut mencapai delapan unit.

Hal itu diungkapkan oleh Deputy Managing Director Sales and Marketing 4W Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra, dalam sebuah kesempatan di Jakarta.

Baca Juga:

Suzuki sendiri masih berada pada tahap penetrasi pasar untuk segmen mobil listrik murni (BEV).

Meski penjualan eVitara belum masif, Suzuki melihat minat pasar tetap ada.

Basis penggemar dan loyalis merek dinilai masih menjadi modal penting dalam memperkenalkan model listrik perdananya di Indonesia.

Baca Juga:

"Dengan melihat animo tersebut kan, kami bisa lihat bahwa memang masih banyak konsumen setia, maupun para pencinta Suzuki yang meminati eVitara," kata Donny.

Di sisi lain, Suzuki juga mulai menyiapkan ekosistem pendukung, mulai dari infrastruktur hingga layanan purna jual di sejumlah kota besar.

Langkah Suzuki memasuki pasar mobil listrik nasional lewat Suzuki eVitara mulai mendapat perhatian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI