Suzuki Fronx Sukses Menjadi Penggerak Utama Penjualan Mobil Penumpang SIS

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Fronx yang baru saja diluncurkan sukses membawa PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menjalani paruh kedua 2025 dengan optimistis.
Fronx berhasil menyumbang 28 persen dari total penjualan ritel Suzuki dan menguasai segmen mobil penumpang dengan porsi 47 persen.
Artinya, Suzuki Fronx langsung menjadi motor penggerak utama penjualan mobil penumpang Suzuki segmen hybrid.
"Suzuki Fronx memimpin dengan porsi 62 persrn dan 89 persen dari unit yang terjual merupakan model hybrid," ungkap Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Randy R. Murdoko, dalam keterangannya, Rabu (20/8).
Randy juga optimistis momentum positif itu akan terus berlanjut.
Keberhasilan Suzuki Fronx juga terlihat di GIIAS 2025, menjadi meyumbang penjualan terbesar dengan porsi 38 persen dari total unit terjual.
Berkat dorongan Suzuki Fronx, SIS mengaku total penjualan ritel mereka naik 20 persen dengan menembus angka di atas 5.500 unit.
Selain itu, pertumbuhan juga dirasakan pada berbagai lini produk. Kategori mobil penumpang melonjak 17 persen, sehingga sanggup membulatkan kontribusi sebesar 60 persen secara keseluruhan.
