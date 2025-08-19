Suzuki Gixxer 250SF Masuk dalam Program Perbaikan, Gratis!

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengumumkan program product quality update untuk 174 unit model Suzuki Gixxer 250SF di Indonesia.

Penarikan kembali untuk perbaikan pada komponen rear brake caliper bracket Gixxer 250SF.

Program perbaikan berlangsung mulai 18 Agustus 2025 di seluruh bengkel resmi Suzuki.

Asst. to Aftersales Department Head of Service PT SIS, Hariadi mengimbau kepada pelanggan bahwa kepedulian Suzuki terhadap pelanggan selalu terus berjalan.

“Seperti halnya program ini yang ditujukan bagi pemilik maupun pengguna Gixxer 250SF. Tim servis dari bengkel resmi Suzuki siap melakukan pemeriksaan kondisi unit, sehingga pelanggan bebas dari rasa khawatir,” ucap Hariadi dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Berdasarkan hasil evaluasi dari pengecekan kualitas secara rutin, Suzuki merekomendasikan perlunya pemilik Gixxer 250SF dengan tahun produksi 2022-2025 melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Diketahui terdapat potensi ketidaksesuaian spesifikasi yang berpotensi menyebabkan kinerja pengereman menjadi tidak optimal pada penggunaan jangka panjang.

Jika tim mekanik menemukan kondisi tersebut pada unit konsumen maka SIS akan menjamin melakukan penggantian komponen dan jasa secara gratis.