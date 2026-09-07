Suzuki GN160 Bawa Pesona Retro yang Eksentrik, Harga Rp 39 Juta
jpnn.com - Di tengah gempuran motor matik berdesain serba tajam dan futuristik, Suzuki justru memilih berbalik arah.
Mereka melepas sebuah motor yang bentuknya jujur, sedikit 'nyeleneh', tetapi justru bikin orang menoleh dua kali: Suzuki GN160.
Motor tidak berusaha tampil garang. Muka depannya mengandalkan lampu bulat tunggal yang ikonik—meski di dalamnya sudah mendekap teknologi LED modern.
Dilihat dari samping, proporsinya terbilang eksentrik. Tangki gambot berkapasitas 11 liter berpadu dengan setang tinggi dan jok tebal yang memanjang.
Posisi duduknya santai, gaya berkendaranya tak acuh. Sangat cocok untuk mereka yang ingin tampil beda tanpa harus terlihat berusaha terlalu keras.
Di balik tampilannya yang bernuansa nostalgia, GN160 adalah kawan jalan harian yang praktis.
Mesin 162 cc satu silindernya menghasilkan tenaga 14 TK yang pas untuk membelah kemacetan kota.
Karakter mesinnya tidak meledak-ledak, tetapi bertenaga di putaran bawah.
Suzuki melepas sebuah motor yang bentuknya jujur, sedikit 'nyeleneh', tetapi justru bikin orang menoleh dua kali: Suzuki GN160
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