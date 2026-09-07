menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Suzuki GN160 Bawa Pesona Retro yang Eksentrik, Harga Rp 39 Juta

Suzuki GN160 Bawa Pesona Retro yang Eksentrik, Harga Rp 39 Juta

Suzuki GN160 Bawa Pesona Retro yang Eksentrik, Harga Rp 39 Juta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suzuki GN160. Foto: suzuki

jpnn.com - Di tengah gempuran motor matik berdesain serba tajam dan futuristik, Suzuki justru memilih berbalik arah.

Mereka melepas sebuah motor yang bentuknya jujur, sedikit 'nyeleneh', tetapi justru bikin orang menoleh dua kali: Suzuki GN160.

Motor tidak berusaha tampil garang. Muka depannya mengandalkan lampu bulat tunggal yang ikonik—meski di dalamnya sudah mendekap teknologi LED modern.

Baca Juga:

Dilihat dari samping, proporsinya terbilang eksentrik. Tangki gambot berkapasitas 11 liter berpadu dengan setang tinggi dan jok tebal yang memanjang.

Posisi duduknya santai, gaya berkendaranya tak acuh. Sangat cocok untuk mereka yang ingin tampil beda tanpa harus terlihat berusaha terlalu keras.

Di balik tampilannya yang bernuansa nostalgia, GN160 adalah kawan jalan harian yang praktis.

Baca Juga:

Mesin 162 cc satu silindernya menghasilkan tenaga 14 TK yang pas untuk membelah kemacetan kota.

Karakter mesinnya tidak meledak-ledak, tetapi bertenaga di putaran bawah.

Suzuki melepas sebuah motor yang bentuknya jujur, sedikit 'nyeleneh', tetapi justru bikin orang menoleh dua kali: Suzuki GN160

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI