Suzuki Grand Vitara Serba Hitam, Mewah!
jpnn.com - Suzuki Grand Vitara Phantom Blaq Edition menghadirkan filosofi desain eksklusif dan sentuhan premium.
Sentuhan warna Matte Black memberikan tampilan lebih berani, tetapi tetap terlihat berkelas di jalan raya.
Grand Vitara edisi khusus itu sebagai perayaan 10 tahun Nexa, yang merupakan ritel perusahaan premiumnya.
Tersedia untuk varian Strong Hybrid Alpha+, SUV kompak itu masih mempertahankan tema interior serba hitam.
Kabin terasa mewah dengan lapisan kulit sintetis dan aksen berwarna emas sampanye.
Aura premium makin kuat berkat panoramic sunroof, kursi depan berventilasi, sistem infotainment SmartPlay Pro+ 9 inci dengan fitur Android Auto dan Apple CarPlay nirkabel.
Tak ketinggalan sistem suara premium Clarion, kamera 360 derajat, Head-Up Display (HUD), dudukan pengisian daya nirkabel, dan fitur konektivitas Suzuki Connect.
Suzuki Grand Vitara Phantom Blaq Edition juga mendapatkan fitur-fitur keselamatan, seperti airbag 6-titik, ESP, ABS dengan EBD, Hill Hold Control, sensor parkir mundur, dan sabuk pengaman 3 titik dengan pengingat.
Suzuki Grand Vitara Phantom Blaq Edition menghadirkan filosofi desain eksklusif dan sentuhan premium. Serba hitam yang mewah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tampil Segar dengan Fitur Modern, Suzuki Let's 2026 Dibanderol Rp 29 Juta
- SIS Beri Layanan Servis Berkala Gratis Untuk Suzuki Fronx Selama 30 Bulan
- Penjualan Mobil Baru Pada Juni 2025 Terkerek Naik
- Suzuki Carry Listrik, Bos PT SIS: Kami Inginkan, Tetapi Tidak dalam Waktu Dekat
- Tambah Lini Mobil Hybrid, Suzuki Perkuat Persepsi Produk Ramah Lingkungan Lewat GIIAS 2025
- Mau Coba Suzuki Fronx di GIIAS dan Pulang Bawa Emas? Begini Caranya